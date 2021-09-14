Магнитогорск, Челябинская область, 14 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области суд вернул прокурору уголовное дело о взрыве газа, повлекшем гибель троих человек. Об этом пишут СМИ.

Uxfon.com Взрыв газа

Такое решение вынес Орджоникидзевский райсуд города. Как пишет Накануне.Ru, это вызвано тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК РФ. Кроме того, выявлены и другие нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2020 года в доме №19 на улице Доменщиков в квартире на втором этаже взорвался баллон с газом. Начался пожар. Погибли женщина, подросток и полуторагодовалый ребенок. Ещё 17 человек числились пострадавшими.