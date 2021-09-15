Москва, , 01:31 — REGNUM Чем дальше заходят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, тем больше накапливается фактов о том, что к безопасности и здоровью населения многие из этих «мер» имеют весьма косвенное отношение. О том, как «четвертая волна» ковид-19 стала поводом для политических игр в России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Долой Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Даже анализ состава групп, выдвигающих те или иные тезисы об эффективности вакцинации, как основного средства борьбы с ковид-19 заставляют задуматься. Утверждение о том, что в стане сомневающихся в пользе повальных прививок пребывают только люди темные, необразованные уже можно смело сдавать в утиль. Недаром многие видные ученые-практики заговорили о том, что перенесенный ковид-19 вызывает более стойкий иммунитет, чем вакцинация. Но это высказывания, касающиеся фактической стороны эпидемии. А сколько вокруг нее развелось «околоковидных» выступлений, когда авторы очевидно пытаются достичь побочной, но важной для них цели, используя темы вакцинации или карантина. Как иначе объяснить вспышку баталий вокруг ковида-19 в России, разгоревшуюся по мере приближения сентябрьских выборов? Какие же сценарии «борьбы против вспышки ковида-19», а, в действительности, зарабатывания политических баллов борются в России? Читайте статью Владимира Павленко

Чем пахнет прогноз «четвёртой волны» COVID-19?