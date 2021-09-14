Нижний Новгород, 14 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Суд признал бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области виновным в пособничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Гособвинению удалось доказать, что подсудимый вместе со своим руководителем в течение пяти лет вымогал у подчиненных часть их премий — по 50 тысяч рублей с человека. Всего было незаконно собрано 950 тысяч рублей.

Также в течение последних четырех лет подсудимый вымогал у своих подчиненных по 18 тысяч — 50 тысяч рублей в качестве «персонального оброка» с предстоящих премий. Таким способом он лично незаконно получил 1 млн 30 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев, а также лишил его права занимать определенные должности в течение двух лет и шести месяцев.

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