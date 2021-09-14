Москва, 14 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. 15 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с польской «Легией». «Красно-белым» не смогут помочь защитник Павел Маслов и фланговый полузащитник Георгий Мелкадзе. Футболисты продолжают восстанавливаются от повреждений. Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Руи Витория.

Светлана Бекетова Георгий Мелкадзе

В прошлом сезоне Георгий Мелкадзе, выступая за грозненский «Ахмат» на правах аренды, принял участие в 24-х матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Защитник Павел Маслов в последний раз выходил на поле 10 мая 2021 года. В матче 29-го тура РПЛ 2020/21 «Спартак» одержал минимальную победу над «Химками» со счетом 2:1.

«Спартаку» в группе Лиги Европе, помимо «Легии», предстоит сыграть с «Лестером» и «Наполи».