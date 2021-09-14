Черкесск, 14 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Группу туристов, пострадавших при сходе части ледника Алибек в горах Карачаево-Черкесии, эвакуируют с места происшествия. Две женщины погибли, одна из туристок получила травмы, остальные не пострадали, сообщили несколько минут назад в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Спасатели дошли до места происшествия в районе обрушения части ледника Алибек, оказали первую помощь и приступили к транспортировке в медицинское учреждение поселка Домбай», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшее время в данную местность ограничат доступ жителей поселка и туристов. Сход ледника объяснили сильным таянием снегов из-за достаточно теплой погоды.

«В ближайшее время проход по данному эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов», — сообщили в МЧС.

Напомним, около 15:00 14 сентября в районе поселка Домбай произошел сход части ледника Алибек. Погибли две туристки из шести, которые совершали поход по маршруту в составе незарегистрированной группы. Среди туристок были жительницы Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

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