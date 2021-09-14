Москва, 14 сентября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который под самый конец своего мандата на посту верховного представителя по Боснии и Герцеговине принял Валентин Инцко, может быть местью руководству Республики Сербской за некоторые старые конфликты. Также мнение высказал 14 сентября бывший министр иностранных дел Югославии Владислав Йованович в ходе международной конференции на тему «Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево 1991−1995 гг. и жертвы всех народов в районе Сребреницы 1992−1995 гг.», которая прошла в Фонде поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Adam63 Братская могила. Сребреница

«Очевидно, что этот закон принимался с учетом нескольких задач. Первая — очернить сербский народ и провозгласить его виновным во всех преступлениях на территории Боснии и Герцеговины во время гражданской войны. Вторая — вызвать конфликт внутри политических партий в Республике Сербской. Третья — заставить сербов заниматься этим вопросом и забыть про другую насущную национальную проблему — Косово и Метохию и давление, которое Сербия испытывает по этому вопросу», — рассказал Йованович.

Не исключено, что решение Инцко также должно было отвести внимание международной общественности от доклада независимой международной комиссии, которая пришла к выводу, согласно которому в Сребренице было совершено военное преступление, но не геноцид мусульман, полагает Йованович.

Напомним, что в Фонде Горчакова был представлен доклад независимой международной комиссии, расследовавшей преступления против сербов в Сараево 1991−1995 гг. и преступления против представителей всех народов в районе Сребреницы 1992−1995 гг. Сразу после публикации этого доклада Валентин Инцко ввел в законодательство БиГ уголовную ответственность за отрицание «геноцида в Сребренице».