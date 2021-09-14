Киев, , 19:07 — REGNUM Морская авиация Украины провела учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, отработав бомбометание и ракетные стрельбы, сообщает 14 сентября пресс-служба генерального штаба Украины на официальной странице в Facebook.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В манёврах приняли участие два вертолёта: Ми-8 и Ми-14ПЧ

«Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе», — указано в сообщении.

Отмечено, что учения проводились в течение нескольких дней.

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