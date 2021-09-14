Киев, 14 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Морская авиация Украины провела учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, отработав бомбометание и ракетные стрельбы, сообщает 14 сентября пресс-служба генерального штаба Украины на официальной странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В манёврах приняли участие два вертолёта: Ми-8 и Ми-14ПЧ

«Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе», — указано в сообщении.

Отмечено, что учения проводились в течение нескольких дней.