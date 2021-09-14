Севилья, Испания, 14 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. 14 сентября в Севилье (Испания) на стадионе «Роман Санчес Писхуан» «Севилья» в матче первого тура группы G Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Севилья» (расстановка 4−3-3): Яссин Буну — Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос Сантос, Маркос Акунья — Иван Ракитич, Фернандо, Жоан Жордан — Алехандро Гомес, Сусо, Юссеф Эн-Несери.

«Ред Булл Зальцбург» (расстановка 4−4-2): Филипп Кен — Умар Соле, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Андреас Ульмер — Бренден Эронсон, Николай Зайвальд, Мохамед Камара, Лука Сучич — Карим Адейми, Беньямин Шешко.

Бригада арбитров: Алексей Кульбаков | Дмитрий Жук | Олег Маслянко | Бастиан Данкерт.