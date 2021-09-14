Йошкар-Ола, 14 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В 2020 году 23 образовательных организации Марий Эл прошли процедуру независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. По словам замминистра образования и науки республики Нонны Антоничевой, средний результат составил 81,56 балла из 100 возможных.

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18 образовательных организаций вошли в группу «отлично», пять — в группу «хорошо».

Максимальный балл учреждений образования республики составил 84,98 балла, минимальный — 75,5 балла.

Наиболее высокое среднее значение наблюдается по показателю «Открытость и доступность информации об организации», — марийские школы заработали 94,96 балла. Самый низкий уровень зафиксирован по критерию «Доступность услуг для инвалидов» — 53,98 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021—2022 учебном году за парты в школах Марий Эл сели 9,9 тыс. первоклассников, что на 250 учеников больше, чем годом ранее. Число девятиклассников увеличилось с 6879 школьников до 7020 человек. В одиннадцатом классе будут учиться 2 630 выпускников, при этом годом ранее оканчивали школу 2840 учащихся.

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