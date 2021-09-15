Иерусалим, , 01:25 — REGNUM Сентябрьский визит в Россию министра иностранных дел Израиля Яира Лапида был не просто дружественным, но и дипломатически продуктивным. Что хорошего услышал глава израильского МИДа от своего российского коллеги Сергея Лаврова и чем запомнится этот визит, рассказывает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Питер Пауль Рубенс. Сбор манны израильтянами (ок.1625)

Совместная пресс-конференция стала примером гармоничного взаимодействия, которого достигли Россия и Израиль там, где находятся их важные интересы. Но не все, даже в международных отношениях, определяется только голыми интересами. Недаром одной из важнейших тем обсуждения стала недопустимость попыток переписывания истории Второй мировой войны. Сергей Лавров также с пониманием отнесся к тезису Яира Лапида о праве Израиля на защиту своих границ от экстремистов, действующих в Сирии, тем более, что Лапид подчеркнул, что любые израильские действия в Сирии учитывают российские интересы. Российский министр даже противопоставил израильскую легитимность действий в Сирии очевидной незаконности многих действий американцев в этой стране. Читайте статью Авигдора Эскина

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