Курск, 14 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Курская городская поликлиника № 7 и Областная клиническая инфекционная больница им. Н. А. Семашко выплатят 300 тысяч рублей родителям двухлетней девочки, которая скончалась в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

Двухлетняя девочка скончалась в больнице в декабре 2019 года. Причиной смерти ребенка стали заболевания, несовместимые с жизнью, причинно-следственная связь которых с наступившей смертью не была установлена.

Родители ребёнка уверены, что их дочери не смогли вовремя поставить правильный диагноз и назначить лечение. Они заявили, что медики плохо исполняли свои профессиональные обязанности.

Кировский районный суд 15 марта взыскал с Курской городской поликлиники № 7 по 100 тысяч рублей в качестве компенсация морального вреда для каждого из родителей девочки, а с Областной клинической инфекционной больницы им. Н. А. Семашко — по 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.