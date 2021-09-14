Домбай, Карачаево-Черкесия, 14 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Число жертв при сходе ледника в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух человек. Скончалась еще одна женщина, получившая травмы в результате ЧП, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Ледник

Напомним, ранее сообщалось о сходе ледника Алибек в районе поселка Домбай. Под него попала группа туристов из шести человек. Одна из них погибла, еще двое получили травмы. К пострадавшим туристам направились спасатели в количестве 26 человек на шести единицах техники. Однако к моменту их прибытия вторая пострадавшая скончалась. В настоящее время третью пострадавшую эвакуируют с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии с туристами из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края поступила в дежурную часть МЧС 14 сентября около 15:00. Сообщалось, что обрушилась часть ледника Алибек на высоте 2,2 тысячи метров. Под ледовые завалы попала группа туристов из шести человек, все из которых, по предварительным данным, женщины.