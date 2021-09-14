Берн, 14 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. 14 сентября в Берна на стадионе «Ванкдорф» швейцарский клуб «Янг Бойз» в матче первого тура группы F Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В стартовый состав «манкунианцев» попал 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Бригада арбитров: Франсуа Летексье | Сирил Мугнер | Мехди Рахмуни.

Стартовые составы команд:

«Янг Бойз»: Давид фон Балльмос, Мохамед Али Камара, Улиссес Гарсия, Сандро Лаупер, Сильван Хефти, Муми Нгамалё, Винсент Сьерро, Кристиан Фасснахт, Мишель Абишер, Кристофер Мартинс Перейра, Элиа Мешак.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Люк Шоу, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Фред, Поль Погба, Донни ван де Бек, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:1. Новичок «манкунианцев» Криштиану Роналду отметился дублем.

«Манчестер Юнайтед», помимо «Янг Бойз», в группе Лиги Чемпионов предстоит сыграть с «Вильярреалом» и «Аталантой».