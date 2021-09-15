Москва, , 01:25 — REGNUM Общероссийский документооборот, постепенно переходя на цифровую основу, начинает приобретать черты передачи функций, традиционно государственных, частным фирмам. Как скажется такая «рационализация» на безопасности как граждан и организаций, так и их документов, разбиралась автор ИА Ангелина Потеряйко.

Кибербезопасность geralt

Новый продукт, предлагаемый «Ростелекомом» и ВТБ, получивший название «Единая цифровая платформа подписания», предполагает удобство и безопасность для граждан, бизнеса и государства. Действительно, на первый взгляд, обеспечение этой платформы отечественным программным обеспечением и оборудованием вселяет уверенность, что безопасность будет на должной высоте. Только вот при ближайшем рассмотрении оказывается, что безопасность эта может оказаться «дутой». Ведь и программы в основе своей лишь «снаружи отечественные», да и безопасность пользователя может оказаться на ответственности самого пользователя. И, кроме того, хороша ли сама тенденция, когда государство отдает свои функции в руки частнику, который ради прибыли может и «упростить» вопросы безопасности? Тем более, что законопроект о цифровых документах пока так и находится в подвешенном состоянии. Читайте статью Ангелины Потеряйко

Документооборот России под банковским контролем: зачем ВТБ наши данные?

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры завладели данными против ООН — Bloomberg