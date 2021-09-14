Москва, 14 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. На учениях Северного флота отработана наступательная операция возле границ с Норвегией и Финляндией, сообщает 14 сентября пресс-служба Северного флота.

Пресс-служба Северного флота Высадка десанта на побережье

Учения прошли в Кольском Заполярье, а также у границ Норвегии и Финляндии. В них было задействовано свыше трёх тыс. военнослужащих и порядка 500 единиц военной техники.

«В них было одновременно задействовано более 3-х тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе «арктические» танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортёры и вездеходы. Поддержку с воздуха войскам оказали бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота,», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Общее руководство наступательной операцией осуществлял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Целью операции был разгром условного противника в Кольском Заполярье.

«Переход в наступление сухопутных и береговых войск флота стал завершающим этапом практической части учения с арктической экспедиционной группировкой, которое непрерывно продолжается на заполярных военных полигонах в течение нескольких суток», — отмечают российские военные.