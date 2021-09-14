Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Югре за неделю доля детей в общем числе заразившихся коронавирусом в регионе выросла, показатель заболеваемости COVID-19 среди взрослых снизился. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО со ссылкой на данные окружного управления Роспотребнадзора.

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Увеличивает количество заболевших коронавирусом представителей сферы образования с 8% до 9,7% из общего числа работающего населения.

Отмечается также рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста 7−14 лет, отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.