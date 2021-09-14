Москва, 14 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Ситуация с аварийным жильём для центральных регионов России является одной из самым проблемных, заявил 14 сентября президент страны Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Законное-жилье.рф Аварийное жильё

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Отметив, что проблема аварийного жилья складывалась десятилетиями, Путин сказал:

«Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно».

Он добавил, что этот вопрос нужно решать и он будет решаться.