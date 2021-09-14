Домбай, Карачаево-Черкесия, 14 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В горах Карачаево-Черкесии произошло ЧП — неподалеку от поселка Домбай обрушился ледник Алибек. При сходе ледниковых масс пострадали туристы, одна из женщин погибла, сообщили 14 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

«В 15:11 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР поступила информация, что в результате обрушения части ледника Алибек в районе поселка Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек из городов Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края. По предварительной информации, из них один человек погиб, двое получили травмы», — говорится в сообщении МЧС.

К месту происшествия направлены 26 человек спасателей и сотрудников Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуацию на месте контролирует начальник главного управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко.

По предварительным данным, группа состояла целиком из женщин. При этом, вопреки установленному правилу, туристы не были зарегистрированы в спасательном ведомстве.