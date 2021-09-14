Бывший полузащитник ЦСКА Хонда перешел в клуб из чемпионата Литвы
Москва, 14 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 35-летний экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Японии по футболу Кэйсуке Хонда подписал контракт с литовским клубом «Судува». Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года. Об этом 14 сентября сообщил корреспондент
Последним клубом Кэйсуке Хонды был азербайджанский «Нефтчи».
На данный момент после 26-ти сыгранных туров литовской А Лиги «Судува» с 55-ю очками идет на первой позиции в турнирной таблице чемпионата. 17 сентября «Судува» сыграет с «Дайнавой».
В ЦСКА Хонда провел три с половиной года после перехода из нидерландского «ВВВ-Венло» за 6 миллионов евро. В составе «красно-синих» японский полузащитник принял участие в 94-х матчах во внутреннем чемпионате, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и восемнадцатью результативными передачами.