Москва, 14 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 35-летний экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Японии по футболу Кэйсуке Хонда подписал контракт с литовским клубом «Судува». Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года. Об этом 14 сентября сообщил корреспондент

Рыбакова Елена Кэйсукэ Хонда

Последним клубом Кэйсуке Хонды был азербайджанский «Нефтчи».

На данный момент после 26-ти сыгранных туров литовской А Лиги «Судува» с 55-ю очками идет на первой позиции в турнирной таблице чемпионата. 17 сентября «Судува» сыграет с «Дайнавой».

В ЦСКА Хонда провел три с половиной года после перехода из нидерландского «ВВВ-Венло» за 6 миллионов евро. В составе «красно-синих» японский полузащитник принял участие в 94-х матчах во внутреннем чемпионате, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и восемнадцатью результативными передачами.