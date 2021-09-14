Вашингтон, 14 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Провальное завершение операции США в Афганистане было обусловлено тяжёлым наследием, доставшимся нынешней администрации Белого дома от команды Дональда Трампа, заявил 14 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.

США Афганистан

В частности, Блинкен заявил, что администрация президента Байдена унаследовала от Трампа такие договоренности с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые лишили её возможности политического манёвра.

По его словам, от экс-президента Дональда Трампа команде Байдена достались «дедлайны, но не планы» выхода из Афганистана.

«К январю 2021 года «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достиг пика военной силы, а мы имели там наименьшую численность войск с 2001 года. В результате, едва вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался выполнять договорённости предшественника, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили бы атаки на наши войска и войска наших союзников», — заявил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Афганистан был 20 лет оккупирован войсками США и их сателлитов. В итоге войска США ушли, а власть над страной снова взяли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).