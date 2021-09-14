Челябинск, 14 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Челябинске определились с концессионером на создание и использование городской троллейбусной инфраструктуры. Об этом сообщает областной миндортранс.

Ilya Plekhanov Троллейбус

Конкурсная процедура проводилась на площадке torgi.gov.ru с 27 июля по 13 сентября. К окончанию приёма заявок на заключение концессионного соглашения от других лиц не поступило. В связи с этим правительство Челябинской области заключит концессионное соглашение с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск».

Ранее, в июле, эта компания обратилась к властям с частной концессионной инициативой. Организация собирается заняться созданием и использованием в Челябинске троллейбусной инфраструктуры.