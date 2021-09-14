Москва, 14 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. 14 сентября журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-аккаунте сообщил, что селекция «Барселоны» просматривает 18-летнего флангового атакующего полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна.

Флаг ФК «Барселона»

Захарян дебютировал за сборную России 1 сентября 2021 года в матче четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 со сборной Хорватии (0:0).

В текущем сезоне Захарян принял участие в семи матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение «Динамо» в собственным воспитанником рассчитано до конца сезона 2023/24. На данный момент немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Захаряна в 4 миллиона евро.