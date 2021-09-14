Могадишо, 14 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Взрыв устроил террорист-смертник в столице Сомали 14 сентября, сообщает Shabelle Media Network.

AMISOM Public Information Боевики «Аль-Шабаб»

Инцидент произошёл в районе Вададжир. По некоторым данным, бомба была взорвана в районе военного объекта столицы. Известно, что пострадали сотрудники службы безопасности.

Напомним, 19 августа в Могадишо террорист взорвал бомбу около здания штаб-квартиры разведки. Пять человек погибли. Власти обвинили в организации теракта группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).