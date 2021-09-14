14 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент в городе Хмельницкий, где произошел скандал с участием сотрудника полиции, который отказался общаться с гражданами на украинском языке.

Оксана Переможенко, , 20:35 — REGNUM В украинском городе Хмельницкий произошел скандал с участием сотрудника полиции, который отказался общаться с гражданами на украинском языке. Об этом сообщает «24 канал».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что местная жительница, ссылаясь на языковое законодательство, потребовала от одного из полицейских, прибывших на вызов, говорить с ней исключительно на украинском языке. Однако сотрудник полиции отказался выполнять требование женщины и продолжил обращаться к ней на русском языке. В ответ женщина начала говорить, что «не понимает язык агрессора», и принялась поправлять сотрудника правоохранительных органов после каждой сказанной им фразы, переводя ее на украинский язык. Коллеги полицейского, которые также присутствовали на месте, попытались защитить сослуживца. В частности, они стали утверждать, что в соответствии с законами Украины сотрудники силовых ведомств имеют право общаться с гражданами на русском языке.

Украинская полиция Mvs.gov.ua

Очередной языковой скандал обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews и «Наглый». Многих возмутило поведение женщины. Люди указали на то, что в стране систематически ущемляются права русскоязычных граждан.

«На каком языке говорит пожарник на пожаре, её не интересует?» — поинтересовался Denis.

«А есть разница, на каком языке спасать людей? Или спасать тоже надо только тех, кто на украинском говорит или русском?» — недоумевает No One.

«Когда жиночка (женщина — О. П.) будет по-настоящему в беде, тогда она не будет спрашивать, на каком языке к ней обращаться», — отметил Сир Эртур Дейн 84.

«Так таких море развелось, из-за таких и конфликты начались, для этих баранов русскоговорящий украинец — это враг. Меня поражает, что большинство в стране говорит на русском, но никто не отстаивается наши права…» — написал Виталий К.

«Эх, хоть это и нехорошо, но хотелось бы увидеть, что будет, когда она в критической ситуации попадет к русскоговорящему врачу…» — отреагировал Александр П.

«Не быть ему больше в полиции. В полиции будут служить только урожденные полицаи», — пишет Николас.

«Непонятно ваше возмущение, русские школы убрали, всё тихо, у кого не спрашивают, — украинский должен быть государственным, вот он и становится таковым, принимайте всё и дальше», — отреагировал Ярик.

«Как после этого жить в этой стране? Я очень люблю Украину, но из-за таких дебилов хочется отсюда бежать. Только какого я должен бежать, где жил и живу всю жизнь? Твари. Язык им не тот!» — отметил Алексей.

На Украине Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961

«Еще лет 10 назад я вполне положительно относился к украинскому языку… Теперь всегда требую, чтобы меня обслуживали на русском, ибо воротит, когда с какого-то хрена в русскоговорящем испокон веков городе русскоговорящий кассир к русскоговорящему покупателю обращается на мове. До тошноты», — написал Андрей.

«О языковом вопросе в Украине. Языковой вопрос в Украине прост как две копейки. Понимаете, среднестатистический украиноязычный гражданин Украины живёт в атмосфере постоянной безнадюги и унижения. Он получает крошечную зарплату, но вынужден оплачивать коммуналку по европейским расценкам. Он не может получить нормальной медицины, а его дети — нормального образования… И вот чтобы он уж совсем не затосковал, ему дали освящённое законом право унижать таких же угнетённых сограждан, которые при этом говорят по-русски. И вот получается, что он уже не последнее го*но, а право имеет. И вроде как не всё так и беспросветно на белом свете», — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

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