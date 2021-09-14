Тамбов, 14 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин встретился сегодня, 14 сентября, с медицинскими работниками и обсудил актуальные вопросы развития сферы здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь шла о реализации профильного нацпроекта и программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Tambov.gov.ru Глава Тамбовщины Александр Никитин обсудил с медработниками вопросы развития здравоохранения

В начале встречи Александр Никитин поблагодарил медиков за самоотверженный труд в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Глава региона отметил, что в системе здравоохранения работают настоящие профессионалы, которые, несмотря на сверхнагрузку, вызванную большим количеством заболевших, успешно реализуют областные и федеральные проекты, нацеленные на повышение качества и доступности медицинской помощи.

«Есть вещи очевидные — это те позитивные изменения, которые произошли за последние годы. Сотни единиц оборудования поступило в медучреждения, реконструированы больницы, поликлиники, ФАПы. Это огромные финансовые вложения, которые исчисляются миллиардами. Впереди еще более грандиозные планы. Финансирование увеличится по всем направлениям. Но главное — не цифры, а большие перемены в здравоохранении. У тамбовчан становится больше возможностей получить качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор обсудил с медицинскими работниками самый широкий круг вопросов — развитие детского здравоохранения и специализированной медицинской помощи, привлечение кадров в поликлиники городов и районов области, внедрение бережливых технологий.

Особое внимание участники встречи уделили программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году. Она нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям самых отдаленных уголков региона. В частности, к 2025 году предусмотрено возведение 13 новых ФАПов и 10 центров врачей общей практики. Один из ФАПов сейчас строится в селе Солдатская Духовка.

«Люди благодарят за те качественные изменения, которые происходят в сельском здравоохранении. Настроение другое, настолько это важное событие — открытие ФАПа. Вокруг ФАПа и жизнь преображается», — сказал Александр Никитин.

По его словам, за 2019 — 2020 годы в регионе построили 8 ФАПов.

«Из федерального бюджета выделено 40 млн рублей, из областного — 60 млн рублей», — уточнил Александр Никитин.

Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено серьезное обновление санитарного транспорта. Будет приобретено 146 автомобилей для обслуживания сельских территорий, из которых 26 машин уже поступили в распоряжение медиков. В 2021 году за счет средств бюджета области будет приобретено еще 57 единиц автотранспорта для поликлиник.

В ходе встречи говорили также о кадровом вопросе. Благодаря программе «Земский доктор» в сельских территориях трудоустроено более 500 специалистов. Медики отмечают, что необходимо укреплять первичное звено здравоохранения и в крупных городах, которые не участвуют в этой программе. Исходя из этого, в 2021 году Александр Никитин выступил еще с одной инициативой — выплачивать «подъемные» в размере 1 млн рублей специалистам, которые устроятся на должность участковых педиатров и терапевтов в поликлиники Мичуринска и Тамбова. Ожидается, что такую выплату смогут получать ежегодно 16 врачей.

Отдельные слова благодарности прозвучали и в адрес будущих медиков, которые получают образование в Тамбове и работают волонтерами. Волонтеры-медики активно участвуют в профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Этот вклад трудно переоценить. У молодежи Тамбовщины богатый потенциал. Вы заслуживаете глубочайшего уважения за то, что сделали в 2020 году и продолжаете делать сейчас», — обратился к волонтерам Александр Никитин.

По итогам встречи губернатор подчеркнул, что тамбовской медицине есть чем гордиться и предстоит воплотить в жизнь амбициозные планы. А закончилась встреча на торжественной ноте — Александр Никитин вручил медикам и волонтерам награды администрации Тамбовской области за вклад в развитие здравоохранения.