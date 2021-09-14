Копейск, Челябинская область, 14 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Житель Копейска Челябинской области отдан под суд за выращивание наркосодержащего растения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, осенью 2020 года 25-летний гражданин собрал с дикорастущих растений семена и в мае уже 2021-го высадил их на территории своего домовладения. В июле у него обнаружили и изъяли 28 кустов.

Обвинительное заключение по этому делу уже утверждено прокурором. Материалы переданы в Копейский горсуд.