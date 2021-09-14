Тирана, 14 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Черногория — самая продвинутая страна-кандидат в члены Европейского Союза, заявила 14 сентября канцлер Германии Ангела Меркель на рабочем обеде с премьер-министром Здравко Кривокапичем и лидерами стран Западных Балкан в Тиране.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

По сообщению пресс-службы правительства Черногории, основной темой встречи стало региональное сотрудничество и механизмы его совершенствования.

«В этой связи канцлер Меркель особо отметила, что Черногория является наиболее развитой страной — кандидатом на членство в Европейском Союзе, подчеркнув важность идеи общего регионального экономического рынка, который, по ее словам, может принести пользу всем странам Западных Балкан», — отмечается в сообщении. Кривокапич поблагодарил канцлера Меркель за признание, которое она оказала Черногории, а также за признание реформы и европейского курса нового правительства.