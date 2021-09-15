Кострома, 15 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Отопительный сезон в жилом фонде Костромы начнётся с 15 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Подавать тепло в многоквартирные дома будут поэтапно — сначала батареи нагреются в малоэтажных домах, уже затем в более высоких зданиях. Завершить прогрев батарей планируется в срок до 22 сентября.

Напомним, отопительный сезон детскихсадах Костромы начался 8 сентября. Подключить к теплу все 223 социально значимых учреждения, включая городские школы, больницы и организации дополнительного образования планируется в срок до 17 сентября.