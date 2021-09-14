Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Агентство по противоракетной обороне США провело бросковые испытания ракеты с новым трёхступенчатым ускорителем, разработанным для повышения эффективности системы ПРО, сообщает портал Defense News.

Уточняется, что запуск макета Exoatmospheric Kill Vehicle стал первым лётным испытанием трёхступенчатой ракеты-носителя, испытанной на этот раз в двухступенчатом режиме, передаёт ИА «Красная весна».

«Это означает, что третья ступень не включалась, что позволило раньше инициировать систему самоуничтожения», — говорится в публикации.

Испытания были проведены на базе Ванденберг в Калифорнии, которая управляется крылом Space Launch Delta 30, Агентством по противоракетной обороне и Северным командованием США. Отмечается, что запуск прошёл успешно, полученные телеметрические данные оказались соответствующими ожиданиям.

Система Ground Missile Defense (GMD), для которой создается новый трёхступенчатый ускоритель, состоит из 44 базированных в шахтах наземных ракет-перехватчиков, наземных станций управления, систем обнаружения и управления огнем и другой вспомогательной инфраструктуры.

Ввиду малого количества ракет-перехватчиков, считается, что GMD предназначена для защиты территории Соединённых Штатов от межконтинентальных баллистических ракет.