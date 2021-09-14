Челябинск, 14 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Челябинске 32-летнему гражданину ужесточили наказание за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Ранее Металлургический райсуд признал его виновным в грабеже и умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью и назначил 2 года 7 месяцев колонии. При этом органы следствия квалифицировали действия обвиняемого как разбой. Было установлено, что в декабре 2018 года он вместе с неустановленным лицом причинил потерпевшему телесные повреждения и похитил его имущество.

В своей апелляции прокурор посчитал, что суд первой инстанции необоснованно переквалифицировал действия гражданина с разбоя, не учтя при этом установленные обстоятельства. Облсуд согласился с этими назначил подсудимому 5 лет 1 месяц в колонии строгого режима.