Стамбул, Турция, , 01:10 — REGNUM Константинопольскому патриарху Варфоломею, который прославился своим томосом по легитимизации отдельной украинской православной церкви, все никак не доехать до США. Почему эта поездка может пролить свет на новые обстоятельства религиозной политики США, рассказывает редакторИА REGNUM Станислав Стремидловский. Последний раз патриарх Варфоломей собирался в США в 2019 году, но тогда в дело включились причины «технического характера». С тех пор Варфоломей так и переносил дату своего визита. А ведь именно в 2019 он сыграл свою роль «религиозного тарана», подписав томос об автокефалии Православной церкви Украины. Похоже, что это и был пик популярности патриарха Варфоломея. Теперь же, после смены администрации Белого дома и приходу к власти в США демократов, снижение накала в обсуждении той же украинской религиозной темы может означать, что Вашингтон намерен пользоваться другими инструментами для достижении своих целей. Что же поменялось в американской политике в отношении православия и какой маневр намерен совершить всвязи с этим патриарх Варфоломей? Читайте статью Станислава Стремидловского

Патриарх константинопольский Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Кто или что не пускает патриарха Варфоломея в США