Стамбул, Турция, 15 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Константинопольскому патриарху Варфоломею, который прославился своим томосом по легитимизации отдельной украинской православной церкви, всё никак не доехать до США. Почему эта поездка может пролить свет на новые обстоятельства религиозной политики США, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Последний раз патриарх Варфоломей собирался в США в 2019 году, но тогда в дело включились причины «технического характера». С тех пор Варфоломей так и переносил дату своего визита. А ведь именно в 2019 он сыграл свою роль «религиозного тарана», подписав томос об автокефалии Православной церкви Украины. Похоже, что это и был пик популярности патриарха Варфоломея. Теперь же, после смены администрации Белого дома и прихода к власти в США демократов, снижение накала в обсуждении той же украинской религиозной темы может означать, что Вашингтон намерен пользоваться другими инструментами для достижении своих целей. Что же поменялось в американской политике в отношении православия и какой маневр намерен совершить всвязи с этим патриарх Варфоломей? Читайте статью Станислава Стремидловского

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх константинопольский Варфоломей

Кто или что не пускает патриарха Варфоломея в США