Лондон, 14 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Британии полностью вакцинированы от коронавируса не менее 44 млн человек, сообщает 14 сентября Sky News.

Коронавирус

По утверждению телеканала, с учётом привитых первым компонентом, число вакцинированных британцев доходит до 48,4 млн.

При этом отмечено, что темпы вакцинации за последние несколько недель снижаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Британии заявили о намерении вакцинировать от коронавируса детей возрастной группы от 12 до 15 лет.