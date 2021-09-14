Москва, 14 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Ежегодная выплата проживающим в столице России ветеранам Великой Отечественной войны к 80-й годовщине битвы под Москвой увеличена в два раза, написал 14 сентября мэр города Сергей Собянин в Twitter.

Битва за Москву

https://twitter.com/MosSobyanin/status/1437761414618177536

Собянин «К 80-й годовщине Битвы под Москвой в два раза увеличили размер материальной помощи ветеранам — до 40 тысяч рублей».

Выплату получат не только участники боевых действий, но и те, кто участвовал в возведении оборонительных рубежей под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942.