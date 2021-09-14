Тутаев, Ярославская область, 14 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской области потребовали от областного правительства взять на особый контроль ситуацию с ремонтом дороги «Тутаев — Шопша». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение дорожного комитета Ярославской областной думы.

Yarduma.ru Ремонт дороги «Тутаев-Шопша»

Ремонт дороги «Тутаев — Шопша» ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», стоимость работ по государственному контракту 484 миллиона рублей. Однако в ходе обсуждения вопроса на думском комитете сразу несколько депутатов от разных фракций заявили о проблемах с ходом работ.

«Участок Чёбоково — Шопша. У меня много фото и видеоинформации о том, как там не действуют, а бездействуют. Я о перспективах. Там вообще кто-то будет работать? — спросил у представителей областного правительства депутат Василий Бобков («Единая Россия»).

Более развернуто о ремонте данной дороги высказался депутат Валерий Байло (КПРФ):

«Летом был зафиксирован факт того, что подрядная организация работает малыми силами. Работников недостаточно, техники не было недостаточно. Водо-пропускные трубы через неделю, правда, поменяли, но на этом хорошие моменты заканчиваются. Отвалы с обочины нагребли по всему участку дороги, что в сентябре после проливных дождей привело к подтоплению участка. Дорога была, извините за выражение, «в умат разбита» от Никульского до Иванцево. Она перестала быть способной для пропуска легкового транспорта. А там пассажирские автобусы ездят. Там сообщение и с Ширеньем, и с Курбой, с Большим Селом. Была страшнейшая ситуация, там 7 километров сплошных ям. Сейчас начали работать даже в субботу и воскресенье. Регенерацию проводят. Почему полтора месяца после того, как был отфрезерован участок, никаких работ не проводилось? Почему ждали, когда дорога развалится? Там беда творится, там только на танках можно проезжать», — заявил Валерий Байло.

Yarduma.ru Депутаты Яроблдумы на дороге

Областные власти объяснили задержку тем, что имелись разногласия по использованию подрядчиком асфальта с собственного асфальтового завода.

«Есть причины, по которым мы не давали подрядчику дальше фрезеровать и проводить холодную регенерацию. Мы до сих пор не может согласовать подрядчику асфальто-бетонную смесь, которую он производит на своем заводе. Поэтому работы были немного приостановлены, потому что мы понимаем, что если он сделает холодную регенерацию, то по технологии по срокам он должен в течение двух недель выйти и накрыть основание нижним слоем асфальта. Мы видим, что асфальт, который выпускает подрядчик на своем заводе, он некачественный. Работать с асфальтом мы ему не давали. И не даем до сих пор. Асфальт он теперь возит от субподрядной организации. Мы контролируем ситуацию, пишем письма», — сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Yarduma.ru Старый асфальт

Согласно порталу государственных закупок, подрядчиком работ на трассе «Тутаев — Шопша» является АО «Производственная компания «Автодорстрой», зарегистрированная в подмосковном Пушкино. По итогам рассмотрения вопроса на дорожном комитете депутаты проголосовали за решение, которое озвучил председатель комитета Николай Бирук («Единая Россия»).

«Завершить работы по БКД до 1 ноября. В целом мы проанализировали ситуацию, я скажу, что реализация нацпроекта идет в темпах прошлого года. Даже по ряду объектов есть опережение, но вызывает тревогу у нас дорога Тутаев — Шопша. Я предлагаю взять под особый контроль эту дорогу правительству Ярославской области в лице департамента дорожного хозяйства как заказчика работ. Дорога длинная — 37 километров. Деньги тоже большие», — заявил Николай Бирук.

Согласно тому же порталу госзакупок, на данный момент подрядчик выполнил работ на 3,6 миллиона рублей. Из запланированного объема стоимостью в 484 миллиона рублей.