Тамбов, 14 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 14 сентябпя, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по ул. Московской, 30а в областном центре. Он начинал строиться еще в 2008 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовские власти добились ввода в эксплуатацию еще одного проблемного дома

В Тамбовской области создана региональная рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков. Она постоянно занимается рассмотрением различных вопросов, связанных с дольщиками. Для каждого конкретного случая находится свое, отдельное решение по достройке объекта или выплате компенсации.

К строительству дома 30а по улице Московская в Тамбове ООО «Фирма ЮКОН» приступила в 2008 году. В 2014-м она была признана банкротом. В результате чего права застройщика перешли к жилищно-строительному кооперативу «Московская 30а».

Дольщики постоянно обращались за помощью к главе региона, ситуацию с достройкой объекта он держал на личном контроле. Были подготовлены все необходимые документы, и в декабре 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о финансировании завершения строительства объекта. После этого жилищно-строительный кооператив «Московская 30а» передал функции застройщика Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области. И работа закипела.

На достройку объекта из областного бюджета было направлено более 128 млн рублей. Объем финансовой помощи за счет имущества Фонда — порядка 213 млн рублей.

«Дом по улице Московская, 30а был одним из самых сложных, с точки зрения достройки, объектов. Нам приходилось искать механизмы выделения средств, решать массу юридических вопросов. Но теперь история этого долгостроя завершилась», — отметил Александр Никитин.

Генеральным подрядчиком выполнения работ стало ООО «Запад-строй». Перед началом строительных работ специалисты провели полную диагностику здания. Одно крыло — два этажа в трех подъездах — пришлось снести до фундамента и построить заново. Были внесены корректировки в проект. Они, прежде всего, касались технического присоединения дома к коммунальным сетям, благоустройства дворовой территории.

В этом девятиэтажном доме 144 квартиры. На первом этаже расположатся магазины и офисы. Снаружи здание утеплено минераловатными плитами. Температурный режим позволит контролировать и собственная крышная котельная.

«Мы с женой до последнего не теряли надежды. Верили, что глава администрации области Александр Валерьевич Никитин нам поможет, дом будет достроен. Так и случилось, чему мы очень рады», — говорит участник долевого строительства Борис Ильин.

На данный момент в Тамбовской области остаются проблемными десять многоквартирных домов (700 квартир). Ситуация с каждым из них находится на личном контроле губернатора. В отношении каждого объекта проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера. Они утверждены региональным планом-графиком.

«Очень сложно каждый проблемный объект довести до логического завершения. Но мы прикладываем все возможные усилия и получаем результат. Пусть в вашей жизни больше не будет таких сложностей», — сказал Александр Никитин будущим новоселам.

Благодаря принятым администрацией области мерам было предотвращено банкротство шести застройщиков, восемь объектов не попали в категорию проблемных. Начиная с 2015 года, за счет привлечения региональных источников финансирования в Тамбовской области завершено строительство 14 долгостроев, решены жилищные вопросы около 1200 семей, 18 гражданам предоставлена компенсационная выплата.