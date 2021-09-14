Бразилиа, 14 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Двухмоторный самолет упал и взорвался в Бразилии, сообщает 14 сентября новостной интернет-портал Globo.

Donland.ru После авиакатастрофы

По предварительным данным, погибли семь человек.

Летательный аппарат рухнул в лес и взорвался, после чего начался лесной пожар.

На данный момент известно, что на борту самолёта находились два пилота и семья из пяти человек. Все погибли на месте.

Тела сильно обуглены, их личности не поддаются идентификации.

Отмечено, что в районе крушения продолжается лесной пожар.

Причина катастрофы пока не выяснена.