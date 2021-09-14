Москва, , 18:03 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России ответила на запрос издания «Известия», касавшийся информации о наличии у кандидатов от КПРФ Леонида Калашникова, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Александра Тарнаева зарубежных активов.

ЦИК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщают «Известия», в ЦИК сослались на федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В нем говорится, что каждый кандидат в депутаты перед регистрацией на выборы должен закрыть счета и вклады за рубежом, прекратить хранение наличных и ценностей в иностранных банках за границей и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Об этом в ЦИК каждый кандидат должен подать письменное уведомление. Как подчеркнули в комиссии, информация о невыполнении вышеуказанными представителями компартии требований законодательства не поступало.

В конце августа сообщалось, что ЦИК попросят отстранить от участия в выборах кандидатов от КПРФ Леонида Калашникова, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Александра Тарнаева, если подтвердится появившаяся информация о зарубежных активах членов компартии. О готовности направить соответствующее обращение к главе комиссии Элле Памфиловой заявили «Коммунисты России».