Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге расследуют загадочную смерть полуторамесячного ребенка, наступившую спустя сутки после выписки из больницы. В его лёгких нашли иголку от шприца. Но точную причину смерти еще предстоит установить.

(сс) Bru-nO Шприц

Как сообщает 14 сентября издание «Фонтанка», трагедия произошла 12 сентября в семье 29-летней и 46-летнего родителей, проживающих в квартире в Купчино. Незадолго до смерти младенец был выписан из больницы, куда его госпитализировали с гнойным воспалением в области живота. Во время нахождения в стационаре медики осуществили срочное вмешательство по вскрытию абсцесса.

По предварительным данным, причиной гибели ребенка стала острая кровопотеря, у него в лёгком нашли иголку от шприца. Следственные органы СКР по Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Однако, как отмечают в городском комитете по здравоохранению, точная причина смерти на данный момент не установлена. Согласно медицинской карте, инвазивных вмешательств, после которых могли бы остаться иглы в лёгком, ребенку в больнице не проводилось.