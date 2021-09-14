Москва, , 17:54 — REGNUM Правительство России неплохо показало себя в условиях острой фазы пандемии коронавируса, хотя что-то можно было сделать и лучше, заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он отметил энергичное взаимодействие кабинета министров и Государственной Думы.

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен эффективный контакт, взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что хотел бы видеть такую же эффективную работу и в нормальных ситуациях.

«Очень хотелось рассчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа именно в таком ключе», — подчеркнул президент России.

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