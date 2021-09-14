Торбеевский район, Мордовия, 14 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В отношении 51-летнего жителя Нижнего Новгорода в Мордовии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконы

Ранее в полицию поступило сообщение о краже иконы священномученика Харлампия с частицами мощей из церкви в посёлке Торбеево. Правоохранители при выезде на место преступления установили причастность к краже мужчины, который находился в храме в качестве прихожанина. Также был установлен автомобиль, на котором он скрылся с места преступления.

По ориентировке автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками ДПС, в багажнике была обнаружена похищенная икона.

Задержанный объяснил, что был в Мордовии проездом, увидев в церкви икону, он решил ее похитить, а в дальнейшем продать. Икону он спрятал под верхнюю одежду и вышел из храма.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года житель Перми был признан виновным в крупной краже имущества из Пермского Богоявленского мужского монастыря. В мае-июне 2020 года в молельном зале мужчина взломал навесные петли на киотах икон и похитил имущество на сумму свыше 1 млн рублей. Позднее, испугавшись последствий, злоумышленник подбросил украденное на территорию храма.

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