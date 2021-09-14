Белгород, 14 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Полтавскую битву, крепость и деревни времён Петра I воссоздадут кинематографисты в Белгородской области. Здесь отнимут 70% новой картины«Рождение империи», сообщает 14 сентября пресс-служба правительства региона.

Съёмки

Фильм посвящён деятельности Петра I после его возвращения из Европы. Съёмки полнометражной картины пройдут в Корочанском районе, вблизи посёлка Таврово-10 и парке «Муромский лес» в Белгородском районе, сёл Яблочково, Дмитриевка, Графовка и Доброе в Шебекинском округе.

«Белгородская область идеальная для съёмок фильмов. Мы здесь будем снимать 70% всей нашей картины, а оставшиеся будем доснимать уже в Санкт-Петербурге, Венгрии и Германии. Но все самые интересные декорации и локации игровые будут, конечно, именно у вас, потому что ваш регион славится своим нереальным ландшафтом. Это будет неклассический исторический фильм, а скорее даже приключенческий, для привлечения большей аудитории зрителей», — рассказал режиссёр Алексей Нужный.

Жители области смогут попробовать себя в качестве актёров массовки. А декорации постараются сохранить для привлечения туристов.

«Надо приложить усилия региональному департаменту строительства, помочь съёмочной группе с началом монтажа этих объектов. Для нас важно, чтобы после съёмок фильма осталось наследие для региона, появились новые туристические маршруты», — отметил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Премьера фильма «Рождение империи» запланирована на конец 2022 года.

В Белгородской области в 2018 году проходили съёмки художественного фильма «Союз спасения».