В Белгородской области для съёмок кинофильма воссоздадут Полтавскую битву
Белгород, 14 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Полтавскую битву, крепость и деревни времён Петра I воссоздадут кинематографисты в Белгородской области. Здесь отнимут 70% новой картины«Рождение империи», сообщает 14 сентября пресс-служба правительства региона.
Фильм посвящён деятельности Петра I после его возвращения из Европы. Съёмки полнометражной картины пройдут в Корочанском районе, вблизи посёлка Таврово-10 и парке «Муромский лес» в Белгородском районе, сёл Яблочково, Дмитриевка, Графовка и Доброе в Шебекинском округе.
Жители области смогут попробовать себя в качестве актёров массовки. А декорации постараются сохранить для привлечения туристов.
Премьера фильма «Рождение империи» запланирована на конец 2022 года.
В Белгородской области в 2018 году проходили съёмки художественного фильма «Союз спасения».