Москва, 14 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ закупит дополнительное количество боевых роботов «Нерехта», сообщает 14 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Фонд перспективных исследований Боевой робот «Нерехта»

По утверждению издания, принято принципиальное решение направить на охрану стратегических объектов боевых роботов «Нерехта».

Отмечено, что ранее эти комплексы успешно опробовали в Ракетных войсках стратегического назначения, а 13 сентября впервые задействовали на учениях «Запад-2021» в боевых порядках мотострелков.

Боевой гусеничный робот «Нерехта» при длине 2,5 метра и малой шумности электродвигателя может не только выполнять разведывательные и патрульные задачи, но и перевозить до 500 кг грузов.

Кроме того, эти роботы могут оснащаться 12,7-мм пулеметом «Корд» или 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М. Все решения по применению оружия может принимать только человек-оператор, управляющий роботом дистанционно.