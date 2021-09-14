Челябинск, 14 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Челябинске одна из женщин начала рожать прямо в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

О произошедшем водитель автобуса сообщил сотрудникам ГИБДД. Те вошли в салон и увидели женщину, державшуюся за живот. Инспекторы ГИБДД отнесли даму в служебный автомобиль, который доставил её в Областной перинатальный центр. Там пациентку уже ждали медики, которые и приняли роды.

Родившийся мальчик и его мать уже выписаны из больницы, добавили в ведомстве.