Тюмень, 14 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Тюмени в микрорайоне Ямальский-2 до 15 августа 2023 года за 1,3 млрд рублей построят долгожданную школу. Информация о тендере на строительство объекта опубликована на сайте госзакупок.

Permkrai.ru Школа

Школа рассчитана на 1200 учеников. Начало строительства намечено на 1 ноября 2021 года. Источник финансирования — бюджет Тюменской области.

Напомним, в августе 2021 года разразился скандал с нехваткой мест для детей в гимназии №49 — единственной в микрорайоне Ямальский-2. Детей пришлось разместить в помещениях, ранее не предназначенных для учёбы.