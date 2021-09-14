Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Проживавшие в общежитии посёлка Бужаниново (Московская область) мигранты выселены, сообщает 14 сентября пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Alex Proimos Бездомный

Ранее сегодня, 14 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал распоряжение, чтобы мигрантов выселили из общежития и это учреждение закрыли. Таким образом он пошёл навстречу местным жителям.

Причиной возмущения людей стало убийство женщины 67 лет проживающими в этом общежитии мигрантами.