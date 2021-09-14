Москва, , 17:26 — REGNUM Разговоры о внеочередных выборах на Украине — не более чем свидетельство популизма Владимира Зеленского. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту донецкий политолог, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это очередной популизм Зеленского. Попытка доказать электорату и всем, что он очень популярен. У Украины нет денег заправить тракторы, я уж не говорю о танках. Где они возьмут деньги на внеочередные выборы?», — заявил эксперт.

Напомним, что последние выборы президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский с 73% голосов, состоялись в 2019 году, после чего 21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Ряд информационных источников, близких к офису президента Украины, разместил информацию о том, что осенью 2021 г. Зеленский попытается провести внеочередные президентские выборы.