Москва, 14 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Разговоры о внеочередных выборах на Украине — не более чем свидетельство популизма Владимира Зеленского. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту донецкий политолог, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Это очередной популизм Зеленского. Попытка доказать электорату и всем, что он очень популярен. У Украины нет денег заправить тракторы, я уж не говорю о танках. Где они возьмут деньги на внеочередные выборы?», — заявил эксперт.

Напомним, что последние выборы президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский с 73% голосов, состоялись в 2019 году, после чего 21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Ряд информационных источников, близких к офису президента Украины, разместил информацию о том, что осенью 2021 г. Зеленский попытается провести внеочередные президентские выборы.