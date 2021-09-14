Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Подконтрольное Смольному АО «Метрострой Cеверной столицы» (МСС), созданное д при поддержке ВТБ для продолжения строительства подземки в Петербурге, начало закупочную кампанию для строительства новых линий Петербургского метрополитена. Об этом 14 сентября стало известно из информации на сайте «Госзакупок».

Metrostroy-spb.ru Проходка тоннеля в метро Петербурга. Фото ОАО «Метрострой»

Начиная со второй половины августа текущего года, МСС объявил конкурсы на поставку самоспасателей для подземных работ на сумму в 14,3 млн рублей, спецодежды на сумму чуть более 47 млн рублей. А с сентября были объявлены конкурсы на поставку щебня, цемента, химических добавок, песка, винипласта и арматуры для объектов строительства Петербургского метрополитена на сумму в 221,6 млн рублей.

В некоторых документах к госзакупкам заказчик указал адрес поставки — Ново-Никитинская улица, 17 — завод ЖБИ, обособленное подразделение обанкротившегося ОАО «Метрострой» и вероятно, будущая собственность МСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сюда, незадолго до официального объявления «Метростроя» банкротом на завод приезжал вице-губернатор Максим Соколов, чтобы встретиться с рабочими и гарантировать им безболезненный переход в новую компанию.

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Напомним, несколько десятилетий единственным генподрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии. Акции «Метростроя», в частности, принадлежат семье Александровых, один из которых, Николай Александров, экс-гендиректор «Метростроя», проходит по уголовному делу о крупной растрате. А летом 2021 года компания была признана банкротом.

После завершения конкурсного производства компания исчезнет и ее место в роли главного строителя новых тоннелей и станций метро Петербурга окончательно займет созданное властями города и группой ВТБ акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МСС), которое продолжит производственную деятельность обанкротившегося ОАО.