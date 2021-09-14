«Метрострой Cеверной столицы» начал закупки для строительства новой линии
Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Подконтрольное Смольному АО «Метрострой Cеверной столицы» (МСС), созданное д при поддержке ВТБ для продолжения строительства подземки в Петербурге, начало закупочную кампанию для строительства новых линий Петербургского метрополитена. Об этом 14 сентября стало известно из информации на сайте «Госзакупок».
Начиная со второй половины августа текущего года, МСС объявил конкурсы на поставку самоспасателей для подземных работ на сумму в 14,3 млн рублей, спецодежды на сумму чуть более 47 млн рублей. А с сентября были объявлены конкурсы на поставку щебня, цемента, химических добавок, песка, винипласта и арматуры для объектов строительства Петербургского метрополитена на сумму в 221,6 млн рублей.
В некоторых документах к госзакупкам заказчик указал адрес поставки — Ново-Никитинская улица, 17 — завод ЖБИ, обособленное подразделение обанкротившегося ОАО «Метрострой» и вероятно, будущая собственность МСС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сюда, незадолго до официального объявления «Метростроя» банкротом на завод приезжал вице-губернатор Максим Соколов, чтобы встретиться с рабочими и гарантировать им безболезненный переход в новую компанию.
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Напомним, несколько десятилетий единственным генподрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии. Акции «Метростроя», в частности, принадлежат семье Александровых, один из которых, Николай Александров, экс-гендиректор «Метростроя», проходит по уголовному делу о крупной растрате. А летом 2021 года компания была признана банкротом.
После завершения конкурсного производства компания исчезнет и ее место в роли главного строителя новых тоннелей и станций метро Петербурга окончательно займет созданное властями города и группой ВТБ акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МСС), которое продолжит производственную деятельность обанкротившегося ОАО.